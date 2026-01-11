Français
الأخبار

توقيف رئيس مكتب نتنياهو للتحقيق بتسريب وثائق سرية

أوقفت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد تساحي برافرمان، مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتحقيق معه بشبهة عرقلة التحقيق في تسريب وثائق سرية حساسة للإعلام الأجنبي.

و قالت “هيئة البث العبرية” إن برافرمان أوقف للتحقيق معه في وحدة لاهاف 433، للاشتباه بضلوعه في “عرقلة سير إجراءات التحقيق”.

و ذكرت القناة 12 العبرية، أن الشرطة فتشت منزل برافرمان قبل توقيفه، مشيرة إلى أن التحقيق يتعلق بـ”عرقلة سير التحقيق وإساءة الأمانة”.

و “لاهاف 433″، هي وحدة شرطة إسرائيلية متخصصة و تعنى بالتحقيق في الجرائم الخطِرة و الفساد، و أُنشئت في 2008 وتُعرف باسم “مكتب التحقيقات الفدرالي الإسرائيلي”.

و إلى جانب برافرمان، استدعت الشرطة المتحدث السابق باسم نتنياهو، إيلي فلدشتاين، الذي سبق أن اعتقل في إطار القضية للإدلاء بشهادته، ومن المتوقع أن تجري الشرطة مواجهة بين الاثنين، بحسب القناة الـ12.

تعليقات

