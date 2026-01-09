Français
الأخبار

تونس، ثالث أكثر الوجهات السياحية زيارةً من قبل الفرنسيين في ديسمبر 2025

حافظت تونس على موقعها ضمن الثلاثي الأول لأكثر الوجهات السياحية تفضيلاً لدى المسافرين الفرنسيين، وفق بارومتر “أوركسترا” لشهر ديسمبر 2025، مسجلةً ارتفاعًا في مبيعات الإقامات السياحية مقارنةً بالفترة نفسها من سنة 2024.

وأشار التقرير، الذي نشرته مجلة L’Écho Touristique بالشراكة مع Orchestra، إلى تسجيل تونس زيادة طفيفة بنسبة 12.4% في حجم المعاملات خلال ديسمبر 2025 مقارنة بديسمبر 2024، مع استمرارها في صدارة الترتيب.

ويأتي هذا الأداء في إطار توجه عام يشمل أيضًا وجهات أخرى مثل مصر والمغرب. وضمن قائمة العشرين الأوائل، حققت مصر إحدى أبرز نسب النمو في حجم المعاملات خلال الشهر، بزيادة لافتة بلغت 63.4%. وعلّقت L’Écho Touristique على ذلك بالقول إن “المتحف المصري الكبير الجديد في القاهرة منح الوجهة دفعة جديدة”.

أما إسبانيا، المصنفة في المرتبة الثانية قبل تونس وبعد فرنسا القارية التي سجّلت تراجعًا بنسبة 19%، فقد شهدت بدورها انخفاضًا، وإن كان بوتيرة أقل.

تعليقات

