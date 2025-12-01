Français
تونسيان ضمن قائمة أفضل 10 مدربين أفارقة لسنة 2025

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن ترتيب أفضل مدربي القارّة و التي تواجد فيها الثنائي التونسي معين الشعباني و سامي الطرابلسي الذان نافسا حتى الرمق الأخير في جوائز كاف 2025 التي أُعلنت في الحفل الذي أقيم بالرباط قبل أسابيع قليلة.

ترتيب أفضل عشرة مدربين رجال في إفريقيا لعام 2025

1- بيدرو لييتاو بريتو  بوبيستا – منتخب الرأس الأخضر – 143 نقطة

2- وليد الركراكي – منتخب المغرب – 123 نقطة

3- محمد وهبي – منتخب المغرب تحت 20 سنة – 117 نقطة

4- كرونوسلاف يوريتش – منتخب نيجيريا – 85 نقطة

5- حسام حسن – منتخب مصر – 84 نقطة

6- باب بونا ثياو – منتخب السنغال – 75 نقطة

7- روموالد راكوتوندرابي – نادي مدينة الجزائر – 72 نقطة

8- معين الشعباني – نادي نهضة بركان المغربي – 50 نقطة

9- طارق السكتيوي – نادي الرجاء المغربي – 50 نقطة

10- سامي الطرابلسي – منتخب تونس – 26 نقطة

