تونسيان ضمن قائمة أفضل 10 مدربين أفارقة لسنة 2025

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن ترتيب أفضل مدربي القارّة و التي تواجد فيها الثنائي التونسي معين الشعباني و سامي الطرابلسي الذان نافسا حتى الرمق الأخير في جوائز كاف 2025 التي أُعلنت في الحفل الذي أقيم بالرباط قبل أسابيع قليلة.
ترتيب أفضل عشرة مدربين رجال في إفريقيا لعام 2025
1- بيدرو لييتاو بريتو بوبيستا – منتخب الرأس الأخضر – 143 نقطة
2- وليد الركراكي – منتخب المغرب – 123 نقطة
3- محمد وهبي – منتخب المغرب تحت 20 سنة – 117 نقطة
4- كرونوسلاف يوريتش – منتخب نيجيريا – 85 نقطة
5- حسام حسن – منتخب مصر – 84 نقطة
6- باب بونا ثياو – منتخب السنغال – 75 نقطة
7- روموالد راكوتوندرابي – نادي مدينة الجزائر – 72 نقطة
8- معين الشعباني – نادي نهضة بركان المغربي – 50 نقطة
9- طارق السكتيوي – نادي الرجاء المغربي – 50 نقطة
10- سامي الطرابلسي – منتخب تونس – 26 نقطة
