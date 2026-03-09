Français
الأخبار

تونسيون عالقون في قطر: آخر التطورات بخصوص تأشيرات العبور نحو السعودية

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة أنها قامت بإحالة مطالب المواطنين التونسيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات عبور بري نحو المملكة العربية السعودية إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار متابعة البلاغ الصادر عنها بتاريخ 6 مارس 2026.

إحالة المطالب إلى السفارة في الرياض

وأوضحت السفارة أن جميع الطلبات التي تلقتها تم إرسالها إلى السفارة التونسية بالرياض، التي تولت بدورها تحويلها إلى السلطات السعودية المختصة وفق الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين.

التواصل مع المعنيين فور صدور الرد

وأكدت البعثة الدبلوماسية أنها ستتواصل مباشرة مع مقدمي المطالب فور تلقي الردود من السلطات السعودية عبر السفارة في الرياض.

الإجراء يخص العالقين فقط

كما شددت السفارة على أن هذا الإجراء يهم في الوقت الحالي المواطنين التونسيين العالقين في قطر الذين دخلوا البلاد في إطار زيارات عائلية أو سياحية.

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]

