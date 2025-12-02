تونسي ضمن قائمة أفضل 10 حُرّاس في إفريقيا سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن قائمة أفضل 10 حراس في إفريقيا خلال التصويت الذي تم لاختيار جوائز كاف 2025 التي أعلنت في الحفل الذي أقيم بالرباط قبل أسابيع قليلة.

و نال جائزة أفضل حارس في إفريقيا الدولي المغربي ياسين بونو لاعب الهلال السعودي، بينما تواجد الدولي التونسي أيمن دحمان نجم النادي الصفاقسي في المرتبة العاشرة.

ترتيب أفضل عشرة لاعبين في إفريقيا لعام 2025 :

1- ياسين بونو – 306 نقاط

2- رونوين ويليامز – 199 نقطة

3- منير الكاجوي – 180 نقطة

4- إدوارد أوسوكو ميندي – 176 نقطة

5- أحمد ناصر الشناوي – 142 نقطة

6- أندريه أونانا – 130 نقطة

7- جوزيمار خوسيه إيفورا دياز – 97 نقطة

8- ستانلي بوبو نوابالي – 79 نقطة

9- مارك فيليب أرونا ديوف – 55 نقطة

10- أيمن دحمان – 46 نقطة

