تونس: آخر تطورات قضية بسيس–الزغيدي

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وضع ملف القضية المرفوعة ضد الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي في المفاوضة عقب جلسة اليوم، وذلك للنظر في مطلبَي الإفراج المقدمَين لفائدتهما، وتحديد موعد الجلسة القادمة وفق طلب فريق الدفاع.

إحالة في حالة إيقاف واتهامات بتبييض الأموال والتهرب الضريبي

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة برهان بسيس ومراد الزغيدي في حالة إيقاف على الدائرة الجنائية، من أجل محاكمتهما في قضية تتعلق باتهامات بـ تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وفق مصدر قضائي مأذون.

قضية تواصل جذب الاهتمام

تستمر هذه القضية في إثارة اهتمام الرأي العام والوسط الإعلامي، في انتظار ما ستقرره الدائرة الجنائية بخصوص مطلبَي الإفراج وتاريخ الجلسة المقبلة. ويأمل فريق الدفاع في الإفراج عن موكليه إلى حين انعقاد المحاكمة، في حين تتواصل الإجراءات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليهما.

