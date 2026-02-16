تونس: آخر مستجدات قضية الاعتداء الجنسي على طفل الـ3 سنوات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت قضية الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات داخل إحدى رياض الأطفال تطورات قضائية لافتة، بعد أن قررت النيابة العمومية توجيه تهم الاغتصاب والاعتداء بفعل الفاحشة ضد قاصر إلى أربعة متهمين، إضافة إلى توجيه تهمة التقصير إلى مالكة الروضة وعدد من العاملين بها.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت بإجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة في إطار التحقيق، إلى جانب معاينة مكان الحادثة والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، فضلاً عن الاستماع إلى جميع العاملين في المؤسسة التربوية، وذلك بهدف كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة.

ووفق المعطيات المتوفرة، تم حصر الشبهة في مجموعة من الأشخاص الذين تقرر الاحتفاظ بهم إلى حين استكمال الأبحاث وصدور نتائج الاختبارات الطبية والفنية، في خطوة تهدف إلى تسريع مسار العدالة وضمان حماية الضحية.

من جهتها، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن قرار غلق الروضة التي جدّت بها الحادثة، مؤكدة أن سلامة الأطفال تمثل أولوية مطلقة، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث داخل الفضاءات المخصصة لرعاية الطفولة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



