تونس: آخر مستجدات قضية جمعية «تونس أرض اللجوء»

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 5 جانفي 2026، بالسجن مدة عامين في حقّ المسؤولين المشرفين على جمعية «تونس أرض اللجوء»، مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.

وكانت الدائرة الجنائية قد نظرت، أمس الاثنين، في الملف القضائي المتعلق بالجمعية، حيث مثل أمامها خمسة متهمين بحالة إيقاف، من بينهم رئيسة الجمعية ورئيس سابق لمجلس بلدي بسوسة، إلى جانب متهمين آخرين أحيلوا بحالة سراح.

ويُحاكم المتهمون من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق والمشاركة في استغلال صفة مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات المحلية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، بهدف استخلاص فائدة لا وجه لها، إضافة إلى تهم أخرى ذات صلة.

وقد تولّت الدائرة الجنائية استنطاق المتهمين قبل أن تفسح المجال أمام مرافعات هيئة الدفاع، حيث طالب المحامون بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقّ منوبيهم.

وعقب المفاوضة، أصدرت الدائرة الجنائية حكمها بـالسجن عامين اثنين في حقّ المتهمين، مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.

