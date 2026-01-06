Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس: آخر مستجدات قضية جمعية «تونس أرض اللجوء»

تونس: آخر مستجدات قضية جمعية «تونس أرض اللجوء»

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 5 جانفي 2026، بالسجن مدة عامين في حقّ المسؤولين المشرفين على جمعية «تونس أرض اللجوء»، مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.

وكانت الدائرة الجنائية قد نظرت، أمس الاثنين، في الملف القضائي المتعلق بالجمعية، حيث مثل أمامها خمسة متهمين بحالة إيقاف، من بينهم رئيسة الجمعية ورئيس سابق لمجلس بلدي بسوسة، إلى جانب متهمين آخرين أحيلوا بحالة سراح.

ويُحاكم المتهمون من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق والمشاركة في استغلال صفة مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات المحلية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، بهدف استخلاص فائدة لا وجه لها، إضافة إلى تهم أخرى ذات صلة.

وقد تولّت الدائرة الجنائية استنطاق المتهمين قبل أن تفسح المجال أمام مرافعات هيئة الدفاع، حيث طالب المحامون بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقّ منوبيهم.

وعقب المفاوضة، أصدرت الدائرة الجنائية حكمها بـالسجن عامين اثنين في حقّ المتهمين، مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

515
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]

440
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار
393
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
354
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
324
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
308
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
301
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
301
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
293
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
290
الأخبار

المنتخب الكاميروني يفوز على جنوب إفريقيا و يصطدم بالمغرب في ربع نهائي الكان (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى