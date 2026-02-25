تونس: أحكام بالسجن بين 3 و7 سنوات في قضية سطو على منزل رجل أعمال وسرقة 800 ألف دينار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات في حق مجموعة إجرامية تتكوّن من تسعة أشخاص، تورّطوا في تنفيذ عملية سطو استهدفت منزل رجل أعمال بالعاصمة.

ووفق ما ورد في ملف القضية، فقد تمكّن المتهمون من الاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغ، قُدّرت قيمتها الجملية بنحو 800 ألف دينار، في عملية وُصفت بالمنظمة.

اعتراف المتهمين واسترجاع جزء من المسروق

واعترف الجناة بما نُسب إليهم خلال الأبحاث، كما أفادت المعطيات القضائية بأنه تم استرجاع جزء من المسروق وإعادته إلى صاحبه، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وتندرج هذه القضية ضمن قضايا السرقات المنظمة التي تستهدف الممتلكات الخاصة، والتي تتعامل معها المحاكم بصرامة نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة وانعكاساتها على الأمن العام.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



