تونس: أكثر من ألف قتيل سنويًا في حوادث المرور للسنة الخامسة على التوالي

تُظهر معطيات المرصد الوطني للسلامة المرورية أن حصيلة حوادث الطرقات تكشف عن واقع مقلق لانعدام السلامة المرورية، يتجلى في الارتفاع الكبير لعدد ضحايا حوادث المرور. فقد سُجّل سنويًا أكثر من ألف وفاة جرّاء حوادث الطرقات خلال الفترة 2020 – 2025، وهي فترة اتسمت بتمركز لافت للحوادث والإصابات والوفيات في عدد محدود من أصناف المركبات، ولا سيما السيارات الخفيفة والدراجات النارية. ويؤكد تحليل أرقام سنة 2025 هذه الحقيقة المؤلمة.

وبصفة إجمالية، تم تسجيل 267 5 حادث مرور، أسفرت عن 961 6 جريحًا و 241 1 حالة وفاة. إن هذا التمركز الكبير للخسائر البشرية في فئات معينة من المركبات يفرض اعتماد سياسات وقائية موجهة، من بينها تعزيز مراقبة السرعة، وتأمين البنية التحتية لفائدة المترجلين، وتحسين تكوين سائقي الدراجات النارية، وتشديد العقوبات في حال المخالفات الجسيمة.

تحتل السيارة الخفيفة المرتبة الأولى في المؤشرات الثلاثة الرئيسية، إذ كانت طرفًا في 59,58 % من الحوادث (3 138 حادثًا)، و50,85 % من الوفيات (631 ضحية)، وخصوصًا 63,65 % من الإصابات (4 431 جريحًا). وتعكس هذه الأرقام الثقل الكبير لهذا الصنف من المركبات داخل أسطول النقل، إلى جانب دوره المحوري في خطورة الحصيلة المرورية.

وتأتي الدراجة النارية في المرتبة الثانية، بنسبة 49,40 % من الحوادث ( 602 2حادثًا) و43,79 % من الإصابات ( 048 3جريحًا). والأكثر إثارة للقلق أنها مسؤولة عن 42,30 % من الوفيات (525 قتيلًا). ويبرز هذا التمثيل المفرط للعجلتين في عدد القتلى هشاشتها الشديدة، خاصة بفعل السرعة وعدم الالتزام بارتداء الخوذة، إضافة إلى التعرض المباشر للسائقين.يمثل المترجلون ثالث أكثر الفئات تضررًا، إذ شملت نسبتهم 30,55 % من الحوادث ( 609 1 حودث) و22,73 % من الإصابات ( 582 1جريحًا). أما حصتهم من الوفيات فبلغت 24,66 % (306 قتلى)، ما يسلط الضوء على خطورة الفضاء الحضري بالنسبة لمستعمليه الأكثر هشاشة، الذين غالبًا ما يواجهون بنى تحتية غير ملائمة أو عدم احترام قواعد أولوية المرور.

أما الشاحنات الخفيفة، فقد كانت متورطة في 22,95 % من الحوادث ( 209 1 حودث) و24,11 % من الإصابات ( 678 1جريحًا)، مع نسبة معتبرة من الوفيات بلغت 29,57 %، أي 367 ضحية. وتُسجّل سيارات الأجرة والحافلات نسبًا أقل، غير أن مساهمتها تظل مهمة بالنظر إلى كثافة استعمالها وعدد الركاب الذين تنقلهم.

في المقابل، تمثل الحوادث الناتجة عن انقلاب المركبات، أو الاصطدام بالحيوانات، أو تلك التي تشمل الآلات الفلاحية أو القطارات أو المترو، نسبًا هامشية، تقل كل واحدة منها عن 1 % من الوفيات أو الإصابات أو الحوادث. ورغم محدودية هذه الأرقام، فإنها تبقى مقلقة في بعض المناطق الريفية أو الصناعية.

عدد القتلى في حوادث الطرقات خلال السنوات الخمس الأخيرة

2021: 1014

2022: 1027

2023: 1216

2024: 1172

2025: 1241

