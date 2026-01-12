تونس: أكثر من 11 مليار دينار عجز تجاري لقطاع الطاقة خلال سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا للمعطيات الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء والمتعلّقة بالمبادلات التجارية لتونس، بلغ العجز التجاري مستوى (-21800,3 مليون دينار) مقابل (-18927,6 مليون دينار) خلال سنة 2024. كما بلغ معدل التغطية (74,5%) مقابل (76,6%) خلال سنة 2024.

ويعود هذا العجز أساسًا إلى مجموعة المنتجات الطاقية بقيمة (-11143,9 مليون دينار)، والمواد الأولية ونصف المصنّعة بـ (-5863,9 مليون دينار)، ومواد التجهيز بـ (-3730,7 مليون دينار)، إضافة إلى مواد الاستهلاك بـ (-2341,7 مليون دينار)، في حين سجّلت مجموعة المواد الغذائية فائضًا قدره (+1279,9 مليون دينار).

ويُشار إلى أنّ العجز في الميزان التجاري دون احتساب الطاقة تقلّص ليبلغ (-10656,4 مليون دينار)، في المقابل استقرّ عجز الميزان الطاقي عند مستوى (-11143,9 مليون دينار) مقابل (-10869,5 مليون دينار) خلال سنة 2024.

وتُظهر نتائج المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2025 أنّ الصادرات بلغت 63695,1 مليون دينار مقابل 62077,6 مليون دينار خلال سنة 2024. أمّا الواردات فقد وصلت إلى مستوى 85495,4 مليون دينار مقابل 81005,2 مليون دينار خلال سنة 2024.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



