Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

تونس: أكثر من 11 مليار دينار عجز تجاري لقطاع الطاقة خلال سنة 2025

وفقًا للمعطيات الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء والمتعلّقة بالمبادلات التجارية لتونس، بلغ العجز التجاري مستوى (-21800,3 مليون دينار) مقابل (-18927,6 مليون دينار) خلال سنة 2024. كما بلغ معدل التغطية (74,5%) مقابل (76,6%) خلال سنة 2024.

ويعود هذا العجز أساسًا إلى مجموعة المنتجات الطاقية بقيمة (-11143,9 مليون دينار)، والمواد الأولية ونصف المصنّعة بـ (-5863,9 مليون دينار)، ومواد التجهيز بـ (-3730,7 مليون دينار)، إضافة إلى مواد الاستهلاك بـ (-2341,7 مليون دينار)، في حين سجّلت مجموعة المواد الغذائية فائضًا قدره (+1279,9 مليون دينار).

ويُشار إلى أنّ العجز في الميزان التجاري دون احتساب الطاقة تقلّص ليبلغ (-10656,4 مليون دينار)، في المقابل استقرّ عجز الميزان الطاقي عند مستوى (-11143,9 مليون دينار) مقابل (-10869,5 مليون دينار) خلال سنة 2024.

وتُظهر نتائج المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2025 أنّ الصادرات بلغت 63695,1 مليون دينار مقابل 62077,6 مليون دينار خلال سنة 2024. أمّا الواردات فقد وصلت إلى مستوى 85495,4 مليون دينار مقابل 81005,2 مليون دينار خلال سنة 2024.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

574
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

463
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة
370
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
330
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
298
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
295
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
277
اقتصاد وأعمال

تحويلات التونسيين بالخارج تبلغ أكثر من 8.7 مليار دينار في 2025
273
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
269
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
261
الأخبار

نيجيريا تٌقصي الجزائر و تصطدم بالمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى