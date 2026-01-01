Français
الأخبار

تونس: أكثر من 1200 وفاة في حوادث الطرقات خلال سنة 2025

سجّل المرصد الوطني للسلامة المرورية ارتفاعًا بنسبة 5,48% في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات في تونس منذ بداية سنة 2025 وإلى غاية 30 ديسمبر، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. وبلغ عدد القتلى خلال هذه الفترة 1.233 وفاة.

في المقابل، تراجع العدد الجملي للحوادث ليبلغ 5.249 حادثًا منذ شهر جانفي، مقابل 5.764 حادثًا خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 8,93%.

كما أسفرت هذه الحوادث عن 6.939 جريحًا، مقابل 7.860 جريحًا خلال السنة الماضية، أي بتراجع قدره 921 مصابًا، ما يعادل انخفاضًا بنسبة 11,72%.

وبحسب معطيات المرصد، لا يزال السهو وقلة الانتباه السبب الرئيسي لحوادث المرور، سواء من حيث عدد القتلى أو عدد الجرحى.

تعليقات

