Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة اليوم الاثنين

تونس: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة اليوم الاثنين

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الاثنين 9 مارس 2026 سيتسم بتقلبات جوية ملحوظة، مع توقع نزول أمطار متفرقة تكون أحيانا رعدية ومحليا غزيرة، إضافة إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة بعدد من مناطق البلاد.

ضباب صباحي وأمطار تشمل أغلب الجهات

من المنتظر أن يتكوّن ضباب محلي خلال الساعات الأولى من الصباح بالشمال، في حين ستشهد السواحل الشرقية نزول أمطار متفرقة في بداية اليوم.

وخلال فترة ما بعد الظهر، يُرتقب أن تشمل الأمطار بقية مناطق الشمال والوسط، إضافة إلى مناطق محلية من الجنوب، وتكون أحيانا رعدية ومحليا غزيرة.

رياح قوية نسبيا والبحر مضطرب

تهب الرياح من القطاع الشمالي الشرقي، وتكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية وبمناطق الجنوب، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

أما حالة البحر، فتكون مضطربة فمتموجة بالشمال، ومضطربة فمحليا شديدة الاضطراب ببقية السواحل.

انخفاض في درجات الحرارة

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، حيث تتراوح القصوى بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، في حين تتراوح بين 20 و24 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

386
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها

327
الأخبار

‏جلسة عامة : نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية لوزير التجارة غداً
327
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً
318
الأخبار

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل
302
اقتصاد وأعمال

الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي توح طرق تسوية وضعية الديون الجبائية للمطالبين بالأداء لسنة 2026
299
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد
298
الأخبار

إصابات جراء سقوط صاروخ انشطاري إيراني في “تل أبيب”
296
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل : توسعة كبرى لمطار قرطاج و التخلي عن فكرة إنجاز مطار جديد
282
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات اليوم الأحد
275
أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى