تونس: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة اليوم الاثنين

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الاثنين 9 مارس 2026 سيتسم بتقلبات جوية ملحوظة، مع توقع نزول أمطار متفرقة تكون أحيانا رعدية ومحليا غزيرة، إضافة إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة بعدد من مناطق البلاد.

ضباب صباحي وأمطار تشمل أغلب الجهات

من المنتظر أن يتكوّن ضباب محلي خلال الساعات الأولى من الصباح بالشمال، في حين ستشهد السواحل الشرقية نزول أمطار متفرقة في بداية اليوم.

وخلال فترة ما بعد الظهر، يُرتقب أن تشمل الأمطار بقية مناطق الشمال والوسط، إضافة إلى مناطق محلية من الجنوب، وتكون أحيانا رعدية ومحليا غزيرة.

رياح قوية نسبيا والبحر مضطرب

تهب الرياح من القطاع الشمالي الشرقي، وتكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية وبمناطق الجنوب، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

أما حالة البحر، فتكون مضطربة فمتموجة بالشمال، ومضطربة فمحليا شديدة الاضطراب ببقية السواحل.

انخفاض في درجات الحرارة

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، حيث تتراوح القصوى بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، في حين تتراوح بين 20 و24 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب.

