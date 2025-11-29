Français
تونس : أمطار هامة خلال الأربع و عشرين ساعة الأخيرة أعلى كمياتها في عين دراهم بـ62 مليمتر

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، أن أمطار الأربع وعشرين ساعة الأخيرة سجلت أعلى كمياتها في منطقة عين دراهم بـ62 مليمتر.

و شملت الكميات المسجلة مناطق أخرى مثل العروسة بولاية سليانة بـ61 مليمتر، وعمدون بولاية باجة بـ45 مليمتر، وتاكلسة بـ32 مليمتر.

و يأتي هذا التساقط المطري في سياق استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، ما يعزز آمال الفلاحين ويؤثر إيجابياً على المخزون المائي

