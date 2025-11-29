تونس : أمطار هامة خلال الأربع و عشرين ساعة الأخيرة أعلى كمياتها في عين دراهم بـ62 مليمتر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، أن أمطار الأربع وعشرين ساعة الأخيرة سجلت أعلى كمياتها في منطقة عين دراهم بـ62 مليمتر.

و شملت الكميات المسجلة مناطق أخرى مثل العروسة بولاية سليانة بـ61 مليمتر، وعمدون بولاية باجة بـ45 مليمتر، وتاكلسة بـ32 مليمتر.

و يأتي هذا التساقط المطري في سياق استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، ما يعزز آمال الفلاحين ويؤثر إيجابياً على المخزون المائي

