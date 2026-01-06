تونس: أين وصل مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة واحد من أكبر المشاريع اللوجستية المعلنة في تونس، وهدفه إنشاء ميناء حاويات عميق قادر على استقبال السفن العملاقة وربطه بمنظومة نقل (طرق/سكك) وبـ منطقة لوجستية وصناعية لتحويل تونس إلى منصة عبور على المتوسط.

إجابة حول السؤال الكتابي الموجه من مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب بخصوص تمويل مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة افادت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة ومنطقة الخدمات اللوجستية المحاذية له يعد مشروعا وطنيا ذو أهمية إستراتيجية، بالنظر إلى مساهمته المرتقبة في تعصير البنية التحتية المينائية، والتحكم في الكلفة اللوجستية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم جاذبية تونس للاستثمارات الخارجية، فضلا عن دوره في ترسيخ موقع البلاد كمحور لوجستي إقليمي متكامل.

و اضافت أنه في إطار توضيح الرؤية بخصوص مسار إنجاز المشروع بمختلف مكوناته إثر التوجه بإعادة طلب العروض الأول، تم بتاريخ 15 جويلية 2025 عقد لجنة المشاريع الكبرى التي أوصت بتحيين الدراسات الخاصة بالمشروع التي يعود تاريخ إنجازها إلى سنة 2018، لضمان ملاءمتها للمعطيات الاقتصادية والتقنية والبيئية والاجتماعية الراهنة اضافة إلى اعتماد إجراءات طلب عروض مسبوق بإنتقاء أولي طبقاً للمواصفات والمعايير الدولية.

وافادت وزارة الاقتصاد والتخطيط تلقت أنها طلب من قبل وزارة النقل لتوفير الاعتمادات الضرورية لتحيين الدراسات الى جانب تعبئة التمويل الخارجي لإنجاز المشروع.

وفي هذا الإطار، تم عرض طلب تحيين الدراسات على أنظار اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية المنعقدة بتاريخ 15 أوت 2025 وتمت الموافقة على ترسيم الاعتمادات الضرورية لتحيين الدراسات المنجزة منذ سنة 2018، بما يضمن ملاءمتها للمعطيات الاقتصادية والتقنية والبيئية والاجتماعية الراهنة.

وواشارت الوزارة أنها تعمل على التعريف بالمشروع لدى الممولين والشركاء الأجانب قصد إستكشاف فرضيات التمويل والدعم الفني المتاحة والممكنة، لا سيما لتحيين دراسات السوق والدراسات الفنية والاقتصادية والمالية، دراسة التأثيرات البيئية والاجتماعية، بما يعزز جاهزية المشروع للتمويل ويساهم في اختصار الآجال المتعلقة بمرحلة الدراسات.

