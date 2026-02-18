Français
تونس: إحداث لجنة يقظة بسوق الجملة ببئر القصعة لمتابعة التزويد

أعلن وزير التجارة، سمير عبيد، أنه تم خلال السنة الحالية إحداث لجنة يقظة بسوق الجملة ببئر القصعة، تضم نخبة من كبار إطارات الوزارة ممن يتمتعون بخبرة مهمة في المجال، وذلك بهدف متابعة عمليات التزويد وضمان انتظامها.

تقارير دورية لضمان استمرارية التزويد

وأوضح الوزير، خلال جلسة حوارية انعقدت الأربعاء 18 فيفري بمجلس الجهات والأقاليم، أن هذه اللجنة تتولى رفع تقارير أسبوعية، وأحيانًا يومية، بما يسمح بمتابعة تطور نسق التزويد والتدخل عند الحاجة لضمان توفر المنتجات في السوق.

تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة التجارة لإحكام مراقبة مسالك التوزيع وتحسين إدارة الأسواق، بما يحدّ من الاضطرابات المحتملة ويساهم في استقرار العرض.

