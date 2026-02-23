تونس: إرتفاع نفقات دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل خلال سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في سنة 2025، بلغت نفقات الدولة المتعلقة بالدعم 11.593 مليون دينار، وهو ما يمثل كامل (100%) المبلغ المبرمج والمرصود في قانون المالية بعنوان السنة. وبالمقارنة مع سنة 2024، ارتفعت نفقات الدعم بنسبة 2,16%، أي بما يعادل 245,5 مليون دينار.

ومن حيث التركيبة، حافظت نفقات دعم المحروقات على المرتبة الأولى عند مستوى 7.112 مليون دينار، غير أنّ حصتها تراجعت بشكل طفيف مقارنة بسنة 2024، إذ انتقلت من نحو 62,45% من الإجمالي سنة 2024 إلى 61,35% سنة 2025. ومن حيث القمة ارتفعت نفقات دعم المحروقات من 7.086 مليون دينار سنة 2024 إلى 7.112 مليون دينار سنة 2025.

في المقابل، كسبت حصة دعم المواد الأساسية قرابة نقطة واحدة، من 31,74% إلى 32,79%، لتبلغ قيمتها 3.801 مليون دينار مقابل 3.601 مليون دينار سنة 2024.

وبلغت نفقات دعم النقل سنة 2025 مبلغ 680 مليون دينار، مسجلة زيادة بـ20 مليون دينار مقارنة بسنة 2024.

