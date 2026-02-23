Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس: إرتفاع نفقات دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل خلال سنة 2025

في سنة 2025، بلغت نفقات الدولة المتعلقة بالدعم 11.593 مليون دينار، وهو ما يمثل كامل (100%) المبلغ المبرمج والمرصود في قانون المالية بعنوان السنة. وبالمقارنة مع سنة 2024، ارتفعت نفقات الدعم بنسبة 2,16%، أي بما يعادل 245,5 مليون دينار.

ومن حيث التركيبة، حافظت نفقات دعم  المحروقات على المرتبة الأولى عند مستوى 7.112 مليون دينار، غير أنّ حصتها تراجعت بشكل طفيف مقارنة بسنة 2024، إذ انتقلت من نحو 62,45% من الإجمالي سنة 2024 إلى 61,35% سنة 2025. ومن حيث القمة ارتفعت  نفقات دعم  المحروقات من 7.086 مليون دينار  سنة 2024 إلى 7.112 مليون دينار سنة  2025.

في المقابل، كسبت حصة دعم المواد الأساسية قرابة نقطة واحدة، من 31,74% إلى 32,79%، لتبلغ قيمتها 3.801 مليون دينار مقابل 3.601 مليون دينار سنة 2024.

وبلغت نفقات دعم النقل سنة 2025 مبلغ 680 مليون دينار، مسجلة زيادة بـ20 مليون دينار مقارنة بسنة 2024.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

313
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك

289
اقتصاد وأعمال

بقلم الدكتور بدر السماوي : مقترح إحداث البنك البريدي في تونس ووهم الإدماج المالي والاجتماعي
288
الأخبار

استئناف الأشغال على مستوى الطريق السيارة أ1 شمالية
249
الأخبار

غدا : جلسة إستماع بالبرلمان حول مقترح قانون للتمديد في آجال الإمتثال للواجبات الخاصّة بالفوترة الإلكترونية
244
الأخبار

رقم سلبي تاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنقليزي الممتاز
242
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يواصل أعماله التضامنية في ولايات الشمال الغربي
225
الأخبار

مقتل مسلّح حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا
223
الأخبار

وزارة الصحّة : منصّة تجريبية وطنية لتلقي الشكايات و العرائض رقمياً تنطلق من مستشفى سهلول
219
الأخبار

منوبة : رفع 115 مخالفة اقتصادية خلال الثلاثة الأيام الأولى من شهر رمضان
219
الأخبار

ريال مدريد يخسر خدمات أحد ركائزه

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى