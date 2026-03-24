تونس : إسناد اللون الأصفر لـ8 ولايات

أسند المعهد الوطني للرصد الجوي، اللون الأصفر لـ8 ولايات في الجمهورية، وذلك في آخر تحيين له لخريطة اليقظة تزامنا مع تميز الوضع الجوي بسحب عابرة على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بالسواحل الشمالية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، ثم تشمل محليا بقية مناطق الشمال.

وتتمثل الولايات المعنية بالحذر في تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وجندوبة وباجة وبنزرت ونابل.

ويستوجب اللون الأصفر ملازمة الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بتطور العوامل الجوية، حيث تهدف اليقظة الجوية إلى إعلام عن توقّع أو حدوث ظواهر جوية خطيرة، بالإضافة إلى لفت الانتباه إلى المخاطر المحتملة لتطور الوضع الجوي وتقديم مجموعة من الإرشادات والتوجيهات لمزيد حماية الأرواح و الممتلكات.

