تونس: إطفاء تكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف الجوال ابتداء من نهاية السداسي الأول لسنة 2027

في مذكرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد أعلم البنك المركزي التونسي البنوك والديوان الوطني للبريد بقرار الانطلاق في إطفاء الجيل الثالث للهاتف الجوال في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وذلك ابتداء من نهاية السداسي الأول لسنة 2027.
و اضاف البنك المركزي أنه وتأسيسا على ذلك وبالنظر إلى التأثير المحتمل لقرار إطفاء الجيل الثالث على التجهيزات والأنظمة التي تعتمد على شبكات الهاتف الجوال، ولا سيما الأجهزة الطرفية للدفع الإلكتروني والحلول المرتبطة بها، فإن البنوك والديوان الوطني للبريد مدعوون إلى اتخاذ التدابير اللازمة للاستعداد المسبق لهذه المرحلة والى التنسيق مع المتدخلين المعنيين، بما يضمن استمرارية الخدمات وحسن سيرها وتفادي أي مخاطر لوجستية أو تشغيلية أو تقنية محتملة.
