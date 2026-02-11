Français
تونس : إطلاق أول منصة رقمية لاحتساب معاليم مكوث البضائع بالموانئ التونسية (فيديو)

في خطوة جديدة لدعم تحديث ورقمنة الخدمات المينائية واللوجستية في تونس، أعلنت منظمة الأعراف كونكت (CONECT) عن إطلاق أول منصة رقمية مخصصة لاحتساب معاليم مكوث وحراسة البضائع بالموانئ التونسية عبر الموقع الإلكتروني الموحّد.

منصة رقمية لتسهيل المعاملات الاقتصادية

وتهدف هذه المنصة إلى تيسير الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، عبر تمكينهم من الاطلاع على التكاليف الحقيقية لمكوث بضائعهم داخل الميناء، بطريقة فورية وعن بُعد، بما يخفف الضغط الإداري ويختصر الوقت والكلفة.

وبفضل هذه الخدمة الرقمية، أصبح بإمكان المتعاملين الاقتصاديين احتساب معاليم مكوث بضائعهم بالموانئ التونسية عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى الميناء أو انتظار الحصول على المعطيات. كما تتيح المنصة النفاذ إلى معلومات تتعلق بـقيمة البضائع وعدد أيام المكوث بالرصيف، بما يساعد على التخطيط المالي واتخاذ القرار بسرعة أكبر.

تعاون مع الشركة التونسية للشحن والترصيف

وتأتي هذه المبادرة ثمرة تعاون بين كونكت والشركة التونسية للشحن والترصيف، في إطار مسار يستهدف تبسيط المسارات وتعزيز الشفافية في كلفة الخدمات المينائية، ودعم مناخ الأعمال والنجاعة اللوجستية.

المنصة ستتطور لتصبح بوابة جامعة للمعلومة

وأكدت ريم عبد الكافي، نائبة رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة الأعراف كونكت، أن هذه المنصة “ستشهد تطورا متواصلا” بالشراكة مع مختلف الأطراف المتدخلة في قطاع النقل واللوجستيك، لتتحول إلى منصة جامعة تمكّن الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من الولوج إلى المعلومة بطريقة سهلة وفعالة.

ويُنتظر أن تساهم هذه المنصة في تحسين الخدمات وتقليص هامش الغموض حول المعاليم، بما يدعم أداء الموانئ التونسية ويعزز دورها في سلاسل الإمداد والتزويد، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول رقمية تواكب تطورات التجارة واللوجستيك.

 

مواضيع ذات صلة:

