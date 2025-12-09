تونس : إطلاق منصّة وطنية لمتابعة استراتيجية سلامة المرور

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن وزير الداخلية خالد النوري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 عن إطلاق منصّة وطنية لمتابعة الأنشطة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لسلامة المرور، وذلك تحت إشراف المجلس الوطني لسلامة المرور.

وأوضح النوري، خلال افتتاح الدورة 16 لأشغال المجلس الوطني لسلامة المرور، أنّ تنفيذ هذه الاستراتيجية متعددة القطاعات يُعدّ خطوة حاسمة لمجابهة التحديات القائمة في مجال السلامة المرورية.

سلامة المرور أولوية وطنية

وشدّد وزير الداخلية على أنّ سلامة المرور تمثّل إحدى الأولويات الوطنية نظرًا لخطورة تداعيات حوادث الطرقات وما تتسبّب فيه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، مؤكّدًا ضرورة مواصلة الجهود والتدخّلات للحدّ من هذه الظاهرة.

الانتقال من ردّ الفعل إلى الاستباق

ودعا النوري إلى تعزيز آليات الوقاية والمتابعة والتقييم، واعتماد مقاربة استباقية للحدّ من حوادث المرور ومخاطرها، بدل الاقتصار على التدخّلات بعد وقوع الحوادث.

وأشار إلى أنّ إطلاق المنصّة الجديدة يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى تطوير حوكمة السلامة المرورية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخّلين من هياكل الدولة والجهات الشريكة.

