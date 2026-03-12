Français
الأخبار

تونس: إلى موفى فيفري 2026، عجز الميزان الطاقي يبلغ 1886 مليون دينار

وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، بلغ عجز الميزان الطاقي 1886 مليون دينار، مقابل 1845,4 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2025. في المقابل، تقلّص عجز الميزان التجاري خارج قطاع الطاقة إلى 898,3 مليون دينار.

وخلال الشهرين الأولين من سنة 2026، بلغت المبادلات التجارية لتونس مستوى 10803,1 مليون دينار على مستوى الصادرات، و13587,4 مليون دينار على مستوى الواردات.

وبذلك، استقرّ العجز التجاري في حدود 2784,2 مليون دينار، مقابل 3517 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2025. كما بلغت نسبة التغطية 79,5 بالمائة، مقابل 74,3 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025

 

