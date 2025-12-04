Français
تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»

تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»

أعلن الحزب الجمهوري، اليوم الخميس، عن إيقاف مؤسس الحزب ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي  بمنزله، تنفيذًا للحكم القضائي النهائي الصادر ضده في ما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت فجر الجمعة الماضية أحكامًا سجنية نهائية في هذه القضية، من بينها الحكم على أحمد نجيب الشابي بالسجن لمدة 12 عامًا، بالإضافة إلى 5 سنوات من المراقبة الإدارية بعد انتهاء مدة العقوبة.

