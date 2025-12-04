Français
تونس: إيقاف الجولان على خط ت.ح.م يومي 6 و7 ديسمبر بسبب أشغال بجسر “خير الدين”

تونس: إيقاف الجولان على خط ت.ح.م يومي 6 و7 ديسمبر بسبب أشغال بجسر “خير الدين”

أعلنت شركة النقل بتونس، في بلاغ رسمي، عن إيقاف الجولان كليًا على خط تونس–حلق الوادي–المرسى (ت.ح.م)، وذلك كامل يومي السبت والأحد 6 و7 ديسمبر 2025. ويأتي هذا القرار في إطار مشروع تجديد جسر قنال “خير الدين” وإعادة تركيز الخطوط الهوائية الكهربائية بين محطتي “حلق الوادي الكازينو” و”خير الدين” على المسلك رقم 1 في اتجاه المرسى.

وأضافت الشركة أنّه سيتم استئناف الجولان بداية من الاثنين 8 ديسمبر 2025، ولكن على سكة واحدة، وذلك على الجزأين الممتدين بين محطتي “تونس البحرية” و”حلق الوادي كازينو”، وأيضًا بين “خير الدين” و”المرسى الشاطئ”.

وفي سياق تخفيف الإرباك على المواطنين، ذكرت الشركة أنه سيتمّ خلال يومي الانقطاع، من الخامسة صباحًا إلى العاشرة مساءً، تعزيز السفرات على خط الحافلة رقم 347 الرابط بين تونس البحرية، بمعدل سفرة كل 20 دقيقة يوم السبت عبر تخصيص 6 حافلات منها 4 مزدوجة، وكل 30 دقيقة يوم الأحد عبر 4 حافلات مزدوجة.

وأكدت شركة النقل بتونس، في ختام بلاغها، أنها تعوّل على تفهّم الحرفاء لهذه الأشغال الضرورية التي تندرج ضمن جهود تحسين البنية التحتية للسكة الحديدية وتطوير جودة الخدمات على هذا الخط الحيوي.

