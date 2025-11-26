تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سائق “تاكسي-دراجة” متهم بطعن عون أمن على مستوى رقبته داخل أحد المراكز الأمنية بالعاصمة، بالإضافة إلى إصابة مواطن كان بصدد قضاء شأن إداري على مستوى كتفه.

وتفيد المعطيات أنّ الواقعة جدّت الأسبوع الفارط إثر قيام عون الأمن بحجز الدراجة النارية التي كان يستعملها الموقوف لنقل المواطنين دون امتلاك الوثائق القانونية المطلوبة. وبعد تحويل الدراجة إلى مركز الأمن، توجّه المتهم إلى المركز حيث عمد إلى طعن العون على مستوى الرقبة، ثم طعن مواطناً آخر قبل أن يلوذ بالفرار.

وقد تمكّنت الوحدات الأمنية لاحقاً من إلقاء القبض عليه، ليتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه بتهمة محاولة القتل مع سابقية القصد والإضمار.

وتتواصل الأبحاث في الملف تحت إشراف النيابة العمومية.

