تونس: إيقاف 14 قاصرًا إثر أعمال عنف بالسيجومي وسيدي البشير

تمكّن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي، بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بسيدي البشير، أول أمس، من إيقاف 14 قاصرًا تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة، وذلك على خلفية تورّطهم في أعمال عنف شهدتها الجهة.

وبحسب المعطيات الأولية، اندلعت معركة بين عدد من الشبان، سرعان ما تحوّلت إلى أعمال شغب، شملت رشق سيارات خاصة ودوريات أمنية بالحجارة والمواد الصلبة والألعاب النارية، ما تسبب في حالة من التوتر في محيط الحادثة.

قاصر مسلّح بسيف

وكشفت الأبحاث أن أحد الموقوفين، وهو قاصر، كان يحمل سيفًا كبير الحجم، وقد اعترف باستخدامه في أعمال عنف وعمليات سلب، الأمر الذي زاد من خطورة الأفعال المنسوبة إليه.

تهم متعددة في انتظار المتهمين

وأفاد مصدر قضائي لديوان آف آم، أنه تم توجيه جملة من التهم إلى الموقوفين، من بينها المشاركة في معركة، وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة، ورشق الغير بالحجارة والمواد الصلبة والألعاب النارية، إضافة إلى الاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه.

ولا تزال الأبحاث متواصلة لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات الفردية لكل طرف في هذه القضية.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

