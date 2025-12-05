Français
تونس: اتحاد الشغل يعلن إضراباً عاماً يوم 21 جانفي 2026

تونس: اتحاد الشغل يعلن إضراباً عاماً يوم 21 جانفي 2026

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماع هيئته الإدارية الوطنية، عن تنظيم إضراب عام شامل في جميع القطاعات يوم الأربعاء 21 جانفي 2026. وقد تم اتخاذ القرار بالإجماع، وفق بيان صادر عقب الاجتماع.

وأكد الاتحاد أن هذا التحرك يأتي دفاعاً عن الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل تحسين الأجور والحفاظ على مكسب الحوار الاجتماعي الذي يعتبره أحد أعمدة التوازن الاجتماعي في تونس.

