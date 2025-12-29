Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس: احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي يبلغ 1,6 مليار دينار

تبلغ قيمة احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي (1,63 مليار دينار إلى غاية 10 ديسمبر 2025، مقابل 1,1 مليار دينار في 31 ديسمبر 2024، وذلك وفق الوضعية العامة العشرية للبنك المركزي.

وفي موفى سنة 2024، يتكوّن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي من سبائك ذهبية بوزن 4,1 أطنان، إضافة إلى قطع تذكارية بوزن 2,6 أطنان. ويتم تقييم السبائك الذهبية بسعر السوق في نهاية شهر ديسمبر، بالاعتماد على تثبيت سعر الذهب في سوق لندن خلال الفترة الصباحية.

ويُعزى الارتفاع المسجل في قيمة هذه الأصول إلى التأثير المشترك لزيادة سعر أونصة الذهب الخالص من جهة، وتطور سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار من جهة أخرى.

ومنذ بداية سنة 2025، يشهد سعر الذهب منحى تصاعديًا عامًا، مؤكّدًا مكانته كملاذ آمن في ظل سياق دولي يتّسم بحالة من عدم اليقين. وخلال هذه الفترة، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 60%، مسجّلًا أفضل أداء سنوي له منذ أكثر من أربعة عقود.

وفي السياق ذاته، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار من 3,19415 في موفى ديسمبر 2024 إلى 2,9035 بتاريخ 26 ديسمبر 2025.

 

تعليقات

