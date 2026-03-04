Français
الأخبار

تونس: احتياطي النقد الأجنبي يغطي 107 أيام توريد

في 03 مارس 2026، بلغت احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي التونسي 25152,4 مليون دينار، أي ما يعادل 107 أيام توريد، مقابل 101 يوم توريد قبل سنة (23122,9 مليون دينار).

ووفقًا للمؤشرات المالية للبنك المركزي التونسي، فإن هذا الارتفاع في الأصول بالعملة الأجنبية تدعمه زيادة تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، التي بلغت إلى حدود 20 فيفري 2026 نحو 1264,7 مليون دينار، إلى جانب ارتفاع العائدات السياحية إلى مستوى 865,7 مليون دينار.

كما تُظهر المؤشرات المالية للبنك المركزي التونسي ارتفاعًا في القيمة الجملية للأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة، لتبلغ إلى حدود 02 مارس 27757 مليون دينار، بزيادة قدرها 4441 مليون دينار مقارنة بمستواها المسجل في 02 مارس 2025.

