الأخبار

تونس: ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية إلى 109 أيام توريد

احتياطي العملة الأجنبية يبلغ 25.730 مليار دينار بتاريخ 4 فيفري 2026، أي ما يعادل 109 أيام توريد. وفقًا للمؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي، بلغت الاحتياطيات من العملة الأجنبية، بتاريخ 4 فيفري 2026, نحو 25.730 مليون دينار، أي ما يعادل 109 أيام من التوريد.

في ما يلي المعطيات الأولية ليوم 4 فيفري 2026 بخصوص صافي الموجودات من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي التونسي.

تغيّر صافي الموجودات من العملة الأجنبية في يوم واحد

التاريخ صافي الموجودات من العملة الأجنبية (MDT) عدد أيام التوريد
04-02-2026 25730 109
J-1 25597,5 108
التغيّر 132,9 +1

تغيّر صافي الموجودات من العملة الأجنبية على أساس سنوي

التاريخ صافي الموجودات من العملة الأجنبية (MDT) عدد أيام التوريد
04-02-2026 25730 109
04-01-2025 23265,8 102

 

