تونس: ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية إلى 109 أيام توريد

احتياطي العملة الأجنبية يبلغ 25.730 مليار دينار بتاريخ 4 فيفري 2026، أي ما يعادل 109 أيام توريد. وفقًا للمؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي، بلغت الاحتياطيات من العملة الأجنبية، بتاريخ 4 فيفري 2026, نحو 25.730 مليون دينار، أي ما يعادل 109 أيام من التوريد.
في ما يلي المعطيات الأولية ليوم 4 فيفري 2026 بخصوص صافي الموجودات من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي التونسي.
تغيّر صافي الموجودات من العملة الأجنبية في يوم واحد
|التاريخ
|صافي الموجودات من العملة الأجنبية (MDT)
|عدد أيام التوريد
|04-02-2026
|25730
|109
|J-1
|25597,5
|108
|التغيّر
|132,9
|+1
تغيّر صافي الموجودات من العملة الأجنبية على أساس سنوي
|التاريخ
|صافي الموجودات من العملة الأجنبية (MDT)
|عدد أيام التوريد
|04-02-2026
|25730
|109
|04-01-2025
|23265,8
|102
