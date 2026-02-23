Français
اقتصاد وأعمال

تونس : ارتفاع الاستثمارات الخاصة في الفلاحة والصيد البحري بنسبة 15 بالمائة إلى موفى 2025

تونس: ارتفاع الاستثمارات الخاصة في الفلاحة والصيد البحري بنسبة 15 بالمائة إلى موفى 2025

كشف تقرير للمرصد الوطني للفلاحة حول نتائج الاستثمار الخاص في قطاعي الفلاحة والصيد البحري إلى موفى سنة 2025 عن ارتفاع قيمة الاستثمارات المصادق عليها بنسبة 15 بالمائة لتبلغ 547.991 مليون دينار، مقارنة بسنة 2024.
ورغم هذا التطور المالي الإيجابي، سجل عدد العمليات الاستثمارية تراجعا بنسبة 7 بالمائة ليستقر عند 6513 عملية، ما يعكس توجها نحو مشاريع أكبر حجما من حيث القيمة المالية.
وفي ما يتعلق بهيكلة التمويل، شهدت الاعتمادات المتأتية من القروض ارتفاعا ملحوظا بنسبة 40 بالمائة لتصل إلى 155.734 مليون دينار، بما يؤكد تنامي دور التمويل البنكي في دعم الاستثمار الفلاحي.
كما تطور التمويل الذاتي بنسبة 16 بالمائة لتبلغ قيمته 259.336 مليون دينار، في حين تراجعت قيمة منح الاستثمار المسندة للمشاريع بنسبة 7 بالمائة لتستقر عند 132.919 مليون دينار.
وسجل مؤشر الاستثمار الأجنبي بدوره صعودا لافتا، حيث بلغت قيمته 20.946 مليون دينار خلال سنة 2025، مقابل 7.997 مليون دينار سنة 2024، ما يعكس تحسنا في جاذبية القطاع للمستثمرين الأجانب.
وأفضت هذه الاستثمارات، التي تمت المصادقة عليها عبر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إلى إحداث 3015 موطن شغل خلال سنة 2025، بما يعزز دور قطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم التشغيل والتنمية الجهوية.
كلمات مفتاحية: الاستثمار الخاص في تونس، قطاع الفلاحة، الصيد البحري، المرصد الوطني للفلاحة، الاستثمارات المصادق عليها 2025، التمويل البنكي، التمويل الذاتي، الاستثمار الأجنبي، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إحداث مواطن شغل، الاقتصاد التونسي.

التعادل يحسم مباراة الأولمبي الباجي والنادي البنزرتي

