تونس: ارتفاع رقم معاملات قطاع الاتصالات بنسبة 7 بالمائة في جانفي 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حسب بيانات نشرتها الهيئة الوطنيّة للاتصالات بلغ رقم المعاملات لمشغلي الاتصالات الثلاثة في تونس، بما في ذلك نشاطهم في مجال تزويد خدمات الإنترنت، 312,3 مليون دينار في جانفي 2026، مقابل 291,9 مليون دينار في جانفي 2025 و290,1 مليون دينار في جانفي 2024.

وللتذكير، فإن الزيادة المسجلة بين سنتي 2024 و2025 لم تتجاوز 1 بالمائة، بما يعكس سوقا اتسمت نسبيا بالاستقرار. أما بين 2025 و2026، فقد بلغت نسبة النمو 7 بالمائة، أي ما يعادل مكسبا بقيمة 20,4 مليون دينار في ظرف سنة واحدة.

وبين جانفي 2025 وجانفي 2026، شهدت عائدات تفعيل خدمات بيانات الهاتف المحمول تطورا متباينا، مع تحوّل واضح نحو العروض ذات السعات الأعلى. فقد تراجعت التفعيلات التي تقل عن 25 جيغا بنسبة 8 بالمائة، وهو ما يعكس تراجع جاذبية العروض محدودة السعة، أو انتقال الاستخدامات نحو باقات أكثر سخاء.

في المقابل، سجلت التفعيلات التي تساوي أو تفوق 25 جيغا ارتفاعا لافتا بنسبة 29 بالمائة، بما يؤكد تصاعد الإقبال على العروض الأعلى قيمة. وتعكس هذه الديناميكية تغيّرا في سلوك الحرفاء، الذين باتوا يتجهون نحو استهلاك أكبر.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



