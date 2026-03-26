تونس: ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى 3,2مليار دينار حتى 20 مارس 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقطبت عائدات السياحة ومداخيل العمل المتراكمة، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 20 مارس، ما قيمته 3240,1 مليون دينار، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها، يوم الاثنين، البنك المركزي التونسي.

وسجّلت العائدات السياحية ارتفاعًا بنحو 4,8 بالمائة، إذ انتقلت من 1250,7 مليون دينار في 20 مارس 2025 إلى 1310 ملايين دينار في 20 مارس 2026، في حين زادت مداخيل العمل بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1930,1 مليون دينار.

وبلغت خدمة الدين الخارجي المتراكمة، إلى حدود 20 مارس 2026، ما قيمته 1618,7 مليون دينار، مقابل 5644,1 مليون دينار في 20 مارس 2025.

أما بخصوص صافي الأصول من العملة الأجنبية، فقد استقر عند 25119 مليون دينار، بما يغطي 106 أيام توريد، إلى غاية 20 مارس 2026، مقابل 22919,5 مليون دينار و100 يوم توريد خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



