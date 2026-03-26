تونس: ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى 3,2مليار دينار حتى 20 مارس 2026

استقطبت عائدات السياحة ومداخيل العمل المتراكمة، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 20 مارس، ما قيمته 3240,1 مليون دينار، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها، يوم الاثنين، البنك المركزي التونسي.

وسجّلت العائدات السياحية ارتفاعًا بنحو 4,8 بالمائة، إذ انتقلت من 1250,7 مليون دينار في 20 مارس 2025 إلى 1310 ملايين دينار في 20 مارس 2026، في حين زادت مداخيل العمل بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1930,1 مليون دينار.

وبلغت خدمة الدين الخارجي المتراكمة، إلى حدود 20 مارس 2026، ما قيمته 1618,7 مليون دينار، مقابل 5644,1 مليون دينار في 20 مارس 2025.

أما بخصوص صافي الأصول من العملة الأجنبية، فقد استقر عند 25119 مليون دينار، بما يغطي 106 أيام توريد، إلى غاية 20 مارس 2026، مقابل 22919,5 مليون دينار و100 يوم توريد خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

616
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو

391
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
376
اقتصاد وأعمال

ليبيا : الوصول إلى الناقلة النفطية الروسية وربطها بشكل آمن تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب
339
أخر الأخبار

من 26 إلى 29 مارس 2026 تونس تحتضن التظاهرة الفنية ” C ART HAGE”
311
أخر الأخبار

ليلة عقد المؤتمر..هيئة إدارية وطنية أخيرة برئاسة الطبوبي
278
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]
272
الأخبار

تونس: تأجيل محاكمة حمادي الجبالي في قضية ذات صبغة إرهابية
248
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)
246
اقتصاد وأعمال

تونس و ألمانيا تعززان شراكتهما الاقتصادية في برلين
238
الأخبار

تونس: رفض الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان في قضية فساد وتبييض أموال

