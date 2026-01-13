تونس : ارتفاع عدد الوافدين على ملاعب الصولجان بنسبة تناهز 24 بالمائة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت وزارة السياحة خلال جلسة عمل انعقدت، يوم الاثنين 12 جانفي 202 بإشراف سفيان تقية، وزير السياحة، خُصّصت لمتابعة تقدّم تنفيذ برنامج تطوير سياحة الصولجان، وتقييم آفاق هذا المنتوج السياحي الاستراتيجي في دعم السياحة الرفيعة وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية.

أن الإحصائيات الوطنية أظهرت ارتفاع عدد الوافدين على ملاعب الصولجان من حوالي 67 ألف وافد إلى نحو 83 ألف وافد، أي بنسبة نمو تناهز 24 بالمائة، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على هذا المنتوج السياحي.

كما بيّنت المؤشرات أنّ إنفاق سائح رياضة الصولجان يعادل قرابة أربعة أضعاف متوسّط الإنفاق ، بما يبرز الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع وما يوفّره من فرص استثمارية واعدة.

وتندرج هذه الجلسة في سياق دولي يشهد نموًا متواصلًا للسياحة الرياضية، حيث تُبرز معطيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة أنّ سياحة الصولجان تُعدّ من بين أسرع القطاعات السياحية نموًا عالميًا، لما تتميّز به من قدرة عالية على خلق القيمة المضافة واستقطاب سياح ذوي قدرة إنفاقية مرتفعة ومعدّل إقامة أطول.

وقد تمّ التأكيد، خلال الجلسة، على أنّ سياحة الصولجان تمثّل محورًا استراتيجيًا في تنويع العرض السياحي الوطني، نظرًا لقدرتها على ضمان طلب مستقر على مدار السنة، وتعزيز تموقع تونس كوجهة سياحية راقية ومتخصّصة. وفي هذا الإطار،

وتمّ بالمناسبة استعراض أبرز الإشكاليات المتعلّقة بتطوير هذا المنتوج، لا سيما في ما يتعلّق بعدد ملاعب الصولجان، والتكوين المتخصّص، وآليات الترويج الموجّهة.

وفي ختام الجلسة، تقرّر تنظيم ملتقى وطني خاص بسياحة الصولجان خلال الأيام القادمة، يجمع مختلف الفاعلين والمتدخلين لعرض خطة عمل واضحة، ترتكز على التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى رفع كل العراقيل في هذا المجال، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للوجهة التونسية، بما يضمن إحداث نقلة نوعية فعلية في سياحة الصولجان، وجعلها رافدًا مستدامًا لدعم القطاع السياحي والتنمية الجهوية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



