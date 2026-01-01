Français
تونس: ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور سنة 2025 بأكثر من 5% [فيديو]

رغم تسجيل تراجع في عدد حوادث المرور خلال سنة 2025، إلا أنّ عدد القتلى شهد ارتفاعًا مقلقًا، وفق ما أظهرته آخر الإحصائيات الوطنية المتعلقة بالسلامة المرورية.

وفي هذا الإطار، كشف محمد علي قسيم، عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية، أنّ المعطيات الإحصائية إلى حدود 28 ديسمبر 2025 تُفيد بتسجيل 5208 حادث مرور، أسفرت عن وفاة 1223 شخصًا وإصابة 6877 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح قسيم، في تصريح لـ”تونس الرقمية”، أنّ عدد حوادث المرور عرف انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بسنة 2024 التي شهدت تسجيل 5748 حادثًا، غير أنّ هذا التراجع لم ينعكس إيجابًا على عدد الضحايا.

وأضاف المتحدث أنّ عدد قتلى حوادث المرور ارتفع خلال سنة 2025 إلى 1223 قتيلًا، مقابل 1159 قتيلًا سنة 2024، أي بزيادة تُقدّر بـ5.52%، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول أسباب خطورة الحوادث ونجاعة إجراءات السلامة المرورية المعتمدة.

ودعا عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية إلى مزيد تكثيف الحملات التحسيسية وتعزيز الرقابة المرورية، إلى جانب تحسين البنية التحتية للطرقات، للحد من نزيف الأرواح على الطرقات التونسية.

