تونس: ارتفاع في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج

كشفت المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، أنّ العائدات السياحية ومداخيل العمل (تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج) قد تجاوزت، إلى حدود 2 ديسمبر الجاري، مبلغ 15,5 مليار دينار.

سجّلت العائدات السياحية ارتفاعًا بنحو 6,8%، منتقلة من 7068,4 مليون دينار في 2 ديسمبر 2024 إلى 7548,9 مليون دينار. ويُذكر أنّ تونس تجاوزت عتبة 10 ملايين سائح منذ بداية السنة الحالية.

إلى حدود 2 ديسمبر 2025، حوّل التونسيون المقيمون بالخارج نحو 7967 مليون دينار، مقابل 7477,2 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة تُقدَّر بـ 7%.

كما تُظهر مؤشرات البنك المركزي بلوغ 11497,5 مليون دينار بعنوان خدمة الدين الخارجي.

