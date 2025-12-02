تونس: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات وشهر أوت 2025 يسجّل أعلى حصيلة شهرية منذ جويلية 2018

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّل المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاعًا بنسبة 4,60% في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات في تونس منذ بداية سنة 2025 وإلى غاية 30 نوفمبر، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. وقد بلغ عدد الضحايا 1 114 قتيل.

في المقابل، تراجع العدد الإجمالي للحوادث ليصل إلى 4 811 حادثًا منذ جانفي، مقابل 5 342 خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 9,94%.

كما تسببت هذه الحوادث في إصابة 6 404 أشخاص، مقابل 7 244 السنة الماضية، أي بتراجع يقدّر بـ 840 مصابًا، ما يعادل 11,60%.

وبحسب معطيات المرصد، ما يزال غياب الانتباه والحذر السبب الرئيسي في وقوع الحوادث، سواء من حيث عدد الوفيات أو الجرحى.

وسجّل ولاية تونس أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات، بـ 113 ضحية.

أما شهر أوت 2025، فكان أكثر الأشهر دموية منذ سنة 2018، حيث بلغ عدد الوفيات 135 حالة، وهو العدد نفسه الذي تمّ تسجيله في جويلية 2018 جراء حوادث الطرقات

