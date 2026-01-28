Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

تونس : ارتفاع ملحوظ في أسعار الغلال والأسماك بسوق الجملة ببئر القصعة

تونس : ارتفاع ملحوظ في أسعار الغلال والأسماك بسوق الجملة ببئر القصعة

سجّلت أسعار عديد المواد من غلال وأسماك، ارتفاعا ملحوظا بسوق الجملة ببئر القصعة خلال شهر ديسمبر 2025، وفق ما أظهرته معطيات نشرها، مؤخرا، المرصد الوطني للفلاحة

وعلى مستوى الغلال، عادت أهم الارتفاعات إلى برتقال الكليمنتين، الذي زادت أسعاره، بنسبة 44 بالمائة، ليصل إلى مستوى 2100 مي الكيلوغرام الواحد، متبوعا ببرتقال طمسون، مع تطوّر سعره، بنسبة 21،1 بالمائة ليصل إلى 1403 مي/كغ والليمون، الذي ارتفع سعره، ب11 بالمائة ليبلغ 1077 مي/كغ.

في المقابل شهدت أسعار الإجاص والتفاح والتمور تراجعا، قدّر على التوالي ب28 بالمائة (5974 مي/كغ)، وبـ23 بالمائة (2954 مي/كغ)، وب9 بالمائة (6837 مي/كغ).

كما شهدت المنتجات البحرية نسقا تصاعديا خلال ديسمبر 2025. وزادت أسعار سمك “الشورو”، بنسبة 35 بالمائة (5533 مي/كلغ)، و”التريليا”، بنسبة 28 بالمائة (26823 مي/كغ)، والمرجان، بنسبة 22 بالمائة (9462 مي/كغ).

وتطوّر سعر سمك السردين، بنسبة 11 بالمائة (5029 مي/كغ)، والغزال، بنسبة 6 بالمائة (11744 مي/كغ).

فيما يتعلّق بالخضر، وحدها أسعار الجزر، والطماطم واللفت شهدت زيادة طفيفة في حدود 3 بالمائة وقدرت في حدود 1000 مي/كغ.

في المقابل عرفت أسعار بقيّة الخضر تراجعا، خصوصا، الأرض شوكي، بنسبة 30 بالمائة (5651 مي/كغ)، والجلبان، بنسبة 18 بالمائة (4427 مي/كغ)، والفلفل الحلو، بنسبة 17 بالمائة، (2500 مي/كغ)، والبصل، بنسبة 10 بالمائة (1300 مي/كغ).

وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

458
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

367
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
330
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
323
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
311
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
295
الأخبار

في مشهد صادم: هذا ما عثر عليه عمال النظافة في بالوعات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة ! (صور)
284
أخر الأخبار

جندوبة: انقطاع طريق على مستوى وادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه
282
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
276
الأخبار

الجزائر : رئاسة الجمهورية تُقنّن رسميًا 10 مقترحات لتعديل الدستور
270
الأخبار

ولاية صفاقس: تحديد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط وهذه شروط الانتفاع بها

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى