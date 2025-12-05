Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس: استئناف النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري أمام دائرة الإرهاب

تونس: استئناف النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري أمام دائرة الإرهاب

تنظر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، في ملف اغتيال المهندس والناشط في مجال الطيران الشهيد محمد الزواري، وذلك في جلسة جديدة تُعقد بعد نحو تسع سنوات على الحادثة التي هزّت الرأي العام داخل تونس وخارجها. ويشمل ملف القضية 11 متهماً، جميعهم في حالة فرار.

عملية اغتيال دقيقة أمام منزل الضحية

وتعود أحداث الجريمة إلى 15 ديسمبر 2016 بمدينة صفاقس، حيث عمدت شاحنة صغيرة إلى اعتراض سيارة الشهيد أمام منزله، قبل أن يُقدم عناصر مجهولون على إطلاق النار عليه بصفة مباغتة.

ووفق التقرير الصادر عن الطب الشرعي، فقد تعرّض الشهيد الزواري إلى 20 طلقة نارية أدّت إلى وفاته على عين المكان، ما يؤكد الطابع الاحترافي للعملية والتخطيط المسبق لها.

أصابع الاتهام والأسرار الغامضة

ورغم مرور سنوات على الواقعة، ما تزال العديد من النقاط الغامضة قائمة، خصوصاً فيما يتعلق بالجهات التي خططت للاغتيال ورعت العملية لوجستياً. وتُجمع عدة مصادر على وجود شبهة تورّط أجهزة استخباراتية أجنبية، بالنظر إلى ارتباط الزواري ببرامج تطوير تكنولوجيات طائرات دون طيار لفائدة المقاومة الفلسطينية.

غياب المتهمين عن قفص الاتهام يعمّق من تعقيد الملف، ويجعل مهمة القضاء في كشف جميع خيوط الجريمة أكثر صعوبة، في انتظار تعاون دولي قد يُعيد الأمل في فكّ لغز هذا الاغتيال السياسي بامتياز.

انتظار كبير لكشف الحقيقة وإنصاف الشهيد

تبقى عائلة الزواري والرأي العام التونسي في انتظار إجابات واضحة ومحاسبة فعلية للضالعين في الجريمة. كما يُنتظر أن تُسلّط جلسة اليوم مزيداً من الضوء على ما توصلت إليه التحقيقات القضائية والأمنية، في سبيل كشف الحقيقة الكاملة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

348
الأخبار

قضية البنك الفرنسي التونسي : آخر تطورات محاكمة المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة

338
الأخبار

تونس: كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الفارطة
321
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)
311
الأخبار

سامي الطرابلسي : “لست نادما بخصوص إختياراتي في قائمة كأس العرب” (فيديو)
305
أخر الأخبار

البرلمان يُقرّ ووزيرة المالية تعترض.. رئيس لجنة التشريع العام يكشف السيناريوهات المُمكنة (فيديو)
305
أخر الأخبار

تونس – فلسطين: سامي طرابلسي يتحدّث عن الوضع البدني للاعبيه (فيديو)
304
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها
297
الأخبار

أمطار هامة في الشمال: الكاف في الصدارة بـ 48 مم تليها جندوبة وسليانة
293
أخر الأخبار

تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة
293
الأخبار

تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى