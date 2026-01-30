Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

تونس : استثمار صناعي صينيي – إيطالي في المنستير بـ5 ملايين يورو ويوفّر 350 موطن شغل جديد

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن المدير العام، جلال طبيب، شارك في تدشين مشروع MYC Tunisia، وهو استثمار استراتيجي تُقدَّر قيمته بـ5 ملايين يورو، من شأنه أن يوفّر نحو 350 موطن شغل جديد .

وبحسب المصدر نفسه، أصبحت منشأتان جاهزتين للدخول حيّز التشغيل، فيما لا يزال بناءُ مبنى ثالث قيد الإنجاز. ويُتوقَّع أن يبلغ إجمالي الاستثمار ما لا يقل عن 11 مليون يورو، وهو مملوك بالتساوي بين شركاء إيطاليين وصينيين.

وأضاف المصدر ذاته أن الوحدات الصناعية الجديدة مخصّصة لإنتاج وتغليف منتجات التجميل وشبه الصيدلانية بجودة عالية جدًا. وتمتد هذه الوحدات على مساحات قدرها 2,344 م² و4,580 م² و2,844 م²، مع آفاق توسّع قوية على المدى المتوسط.

وترتكز إقامة MYC في تونس على اعتماد تكنولوجيا متطورة مع احترامٍ تامّ للبيئة، بما يوفّر حلول تغليف مستدامة ومبتكرة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

399
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

393
الأخبار

تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)
316
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
298
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
293
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو
278
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
276
أخر الأخبار

بولبابة سالم: “ترامب يمارس أعلى درجات التوحش في علاقة بالملف الإيراني و لكنه لا يريد التورّط في حرب طويلة” [فيديو]
274
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
267
الأخبار

الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي
262
الأخبار

رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى منطقة البحر الأزرق

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى