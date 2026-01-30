تونس : استثمار صناعي صينيي – إيطالي في المنستير بـ5 ملايين يورو ويوفّر 350 موطن شغل جديد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن المدير العام، جلال طبيب، شارك في تدشين مشروع MYC Tunisia، وهو استثمار استراتيجي تُقدَّر قيمته بـ5 ملايين يورو، من شأنه أن يوفّر نحو 350 موطن شغل جديد .

وبحسب المصدر نفسه، أصبحت منشأتان جاهزتين للدخول حيّز التشغيل، فيما لا يزال بناءُ مبنى ثالث قيد الإنجاز. ويُتوقَّع أن يبلغ إجمالي الاستثمار ما لا يقل عن 11 مليون يورو، وهو مملوك بالتساوي بين شركاء إيطاليين وصينيين.

وأضاف المصدر ذاته أن الوحدات الصناعية الجديدة مخصّصة لإنتاج وتغليف منتجات التجميل وشبه الصيدلانية بجودة عالية جدًا. وتمتد هذه الوحدات على مساحات قدرها 2,344 م² و4,580 م² و2,844 م²، مع آفاق توسّع قوية على المدى المتوسط.

وترتكز إقامة MYC في تونس على اعتماد تكنولوجيا متطورة مع احترامٍ تامّ للبيئة، بما يوفّر حلول تغليف مستدامة ومبتكرة.

