تونس: استعدادات لانطلاق أشغال إعادة تهيئة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد

أعلنت وزارة  السياحة أن سفيان تقية، وزير السياحة أدّى ، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، زيارة ميدانية إلى الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد، عاين خلالها الاستعدادات لانطلاق أشغال إعادة تهيئة مختلف المنشآت البحرية بالميناء. 

وأبرز وزارة  السياحة أهمية هذا المشروع من الناحية الاقتصادية والتنموية، باعتباره يهدف إلى تطوير البنية التحتية للموانئ الترفيهية وتعزيز قطاع السياحة الترفيهية والرحلات البحرية، بما يدعم جاذبية الوجهة السياحية سيدي بوسعيد.

وخلال الزيارة، تم استعراض مختلف مكونات الأشغال المبرمجة، والتي تشمل إعادة تهيئة الأرصفة وحاجز الحماية الحجري.

وعقب المعاينة الميدانية، انعقدت جلسة عمل بحضور مختلف الأطراف المتدخلة، خُصصت للنظر في الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية المرتبطة بتنفيذ الأشغال، وضبط الإجراءات الكفيلة بتسريع نسق إنجازها  وضمان انطلاقها في الآجال المحددة.

كما قدّم، في مستهل الجلسة، السيد أمير القسمطيني مدير الموانئ البحرية بوزارة التجهيز والإسكان عرضًا لمخطط الأشغال ومختلف مراحل التهيئة المبرمجة.

 وأكد سفيان تقية، بالمناسبة، على ضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز أشغال التهيئة في الآجال المحددة وطبقًا للشروط الإدارية والفنية المنصوص عليها، مع احكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة لضمان حسن سير الأشغال ومتابعتها.

