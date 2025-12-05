تونس: استقرار معدل التضخم عند 4.9% في نوفمبر 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن معهد الاحصاء عن استقرار نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في حدود 4,9% خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بالشهر السابق. ويعود هذا الاستقرار من ناحية إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (5,8% خلال شهر نوفمبر 2025 مقابل 5,6% خلال شهر أكتوبر 2025) وأسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية (3,5% خلال شهر نوفمبر 2025 مقابل 3,4% خلال شهر أكتوبر 2025).

ومن ناحية أخرى الى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6,2% خلال شهر نوفمبر 2025 مقابل 7,5% خلال شهر أكتوبر 2025) وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية (4,8% خلال شهر نوفمبر 2025 مقابل 4,9% خلال شهر أكتوبر 2025).

وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر نوفمبر 2025 ارتفاعا بنسبة 0,1% مقارنة بشهر أكتوبر 2025 . ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0,4% ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0,3%، مقابل تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0,3%.

وسجل التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2025 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا إلى مستوى 5% بعد أن كان 5,1% في الشهر الفارط. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6% مقابل 0,7% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 6,5% مقابل 0,3% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

