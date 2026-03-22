تونس استقطبت أكثر من 3500 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية سنة 2025

بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس، مع نهاية سنة 2025، نحو 3572,1 مليون دينار (م د)، وفق ما صرح به المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب.
و سجلت هذه الاستثمارات، مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة، تطورا بنسبة 30,3% مقارنة بسنة 2024، و41,1% مقارنة بسنة 2023، و60,7% مقارنة بسنة 2022، وفق توضيحات قدمها الطبيب، خلال حوار دار بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
و تابع قوله : “لقد أكد الاستثمار الخارجي في تونس سنة 2025 منحاه التصاعدي، ما يعكس تزايد جاذبية البلاد كوجهة ملائمة للاستثمار”.
و أشار إلى أنه “خلال السنوات الأخيرة، كان معدل حجم الاستثمارات الأجنبية يتراوح بين 1700 م د و2200 م د، بيد أنّ سنة 2025 شهدت بلوغ مستوى جديد بحوالي 3500 م د، ما يعزز مكانة تونس على الساحة الاقتصادية الدولية”.
