تونس: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تتجاوز لأول مرة مستوى 27 مليار دينار

وفقًا للمؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي، بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بتاريخ 23 جانفي 2026 نحو 27065 مليون دينار، وهو مستوى قياسي غير مسبوق.

وخلال سنة واحدة، ارتفع حجم السيولة النقدية المتداولة بما قدره 4,503 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 20%، منتقلاً من 22562 مليون دينار قبل عام إلى 27065 مليون دينار.

ويرى عدد من الخبراء أن هذا الارتفاع يُعزى أساسًا إلى التراجع في عدد الشيكات وقيمتها، وذلك على خلفية دخول القانون الجديد المتعلق بالشيكات حيز التنفيذ.

