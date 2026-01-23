Français
تونس: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تقترب من 27 مليار دينار

وفقًا للمؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي، بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بتاريخ 22 جانفي 2026 نحو 985 26 مليون دينار، وهو مستوى قياسي غير مسبوق.

وخلال سنة واحدة، ارتفع حجم السيولة النقدية المتداولة بما قدره 4,492 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 20%، منتقلاً من 493 22 مليون دينار قبل عام إلى 985 26 مليون دينار.

ويرى عدد من الخبراء أن هذا الارتفاع يُعزى أساسًا إلى التراجع في عدد الشيكات وقيمتها، وذلك على خلفية دخول القانون الجديد المتعلق بالشيكات حيز التنفيذ.

تعليقات

