تونس: الإدارة العامة للأمن الوطني تصدر بلاغا مهمّا

نفت الإدارة العامة للأمن الوطني ما تمّ تداوله على بعض الصفحات والمواقع عبر شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تعرّض إطار أمني تابع للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني إلى إطلاق نار خلال ليلة رأس السنة الإدارية، إثر الإطاحة بعصابة لتهريب المخدرات بالجنوب التونسي.

وأكّدت الإدارة، في بلاغ رسمي، أنّ هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، موضحة أنّ مختلف الوحدات الأمنية أمّنت الاحتفالات برأس السنة الإدارية في ظروف عادية، ودون تسجيل أي حوادث تُذكر.

كما دعت الإدارة العامة للأمن الوطني المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الأمنية الرسمية فقط، تفاديًا لترويج معطيات مغلوطة من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.

