تونس : الإعدام شنقًا لشاب قتل عمته و سرق مصوغها

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الحكم بالإعدام شنقا لقاتل عمته خنقا داخل منزلها بجهة سيدي حسين بالعاصمة و سرقة مصوغها، قصد بيعه و المشاركة في عملية إبحار خلسة إلى إحدى الدول الأوروبية.

و قد وجهت إلى المتهم تهمة السرقة الموصوفة المتبوعة بجريمة القتل العمد.

و اعترف القاتل أنّه في ليلة الواقعة تسلّل إلى منزل عمّته و اختبأ في الحديقة و انتظر إلى حين مغادرة ابن عمته و زوجته المنزل ليدخل من الباب الخلفي للمطبخ و يتمكن من سرقة مبلغ مالي و كمية من المصوغ و عندما تفطنت الضحية شرعت في الصراخ للفت الانتباه لكنه وضع يده على فمها و قام بخنقها حتى الموت، موضحا أن هدفه من السرقة كان بغاية الحصول على مبلغ مالي للمشاركة في عملية إبحار خلسة.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

330
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

311
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي
291
الأخبار

عمادة المهندسين تقترح إصلاحا شاملا لقطاع زيت الزيتون: تشغيل، تعليب وتثمين
271
الأخبار

إنطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر
254
الأخبار

ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
252
أخر الأخبار

بداية من الثانية ظهرا: صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية عبر الـDAB
246
أخر الأخبار

حالة الطقس مساء الخميس
239
أخر الأخبار

انسحاب المدرب المساعد للأولمبي الباجي !!
238
اقتصاد وأعمال

التحولات الجيوسياسية تمنح السياحة التونسية دفعة نوعية
224
أخر الأخبار

تونس: تحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026

