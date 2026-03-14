تونس : الإعدام شنقًا لشاب قتل عمته و سرق مصوغها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الحكم بالإعدام شنقا لقاتل عمته خنقا داخل منزلها بجهة سيدي حسين بالعاصمة و سرقة مصوغها، قصد بيعه و المشاركة في عملية إبحار خلسة إلى إحدى الدول الأوروبية.

و قد وجهت إلى المتهم تهمة السرقة الموصوفة المتبوعة بجريمة القتل العمد.

و اعترف القاتل أنّه في ليلة الواقعة تسلّل إلى منزل عمّته و اختبأ في الحديقة و انتظر إلى حين مغادرة ابن عمته و زوجته المنزل ليدخل من الباب الخلفي للمطبخ و يتمكن من سرقة مبلغ مالي و كمية من المصوغ و عندما تفطنت الضحية شرعت في الصراخ للفت الانتباه لكنه وضع يده على فمها و قام بخنقها حتى الموت، موضحا أن هدفه من السرقة كان بغاية الحصول على مبلغ مالي للمشاركة في عملية إبحار خلسة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



