مجتمع

تونس : الإعلان عن أوّل أيام شهر رمضان فلكيا 

أكدت سارة السنوسي، رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، أنّ الخميس 19 فيفري 2026 سيكون أول أيام شهر رمضان 1447 هجري، فيما سيكون الأربعاء 18 فيفري 2026 متمماً لشهر شعبان، وذلك وفق الحسابات الفلكية الدقيقة.

معطيات فلكية تمنع رؤية الهلال

أوضحت السنوسي أنّ يوم الاقتران سيكون يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 على الساعة الواحدة بعد الظهر. وفي اليوم نفسه سيتم تحرّي الهلال، حيث سيغرب الشمس حوالي الساعة 18:02، بينما سيغرب القمر في حدود 18:09.

وبيّنت أنّ الفترة الزمنية الفاصلة بين الغروبين قصيرة جداً، ولا تسمح برصد الهلال، خاصة أنّ ارتفاعه لن يتجاوز درجة واحدة فقط فوق الأفق. وهو ما يجعل عملية رصده مستحيلة سواء بالعين المجرّدة أو بواسطة التلسكوب.

رمضان يبدأ يوم الخميس

وختمت سارة السنوسي بالتأكيد على أنّ وضعية القمر يوم التحري تُثبت عدم إمكانية رؤيته، ما يعني أنّ الخميس 19 فيفري 2026 سيكون الفاتح من شهر رمضان 1447 هجري بشكل قطعي وفق المعطيات الفلكية.

تعليقات

