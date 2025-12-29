تونس: البرلمان أمام خيار حاسم بشأن قواعد المنشأ الأورو-متوسطية (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النائب أيمن البوغديري رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أنه ينتظر أن تعقد جلسة عامة يوم الأربعاء 31 ديمسبر 2025 للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلّق بملاءمة الإطار القانوني الوطني مع النظام الأورو-متوسطي الجديد لقواعد المنشأ.

وأوضح البوغديري أن اللجنة ستعمل على استكمال تقريرها حول هذه التعديلات اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء على أن تحيل تقريرها فور الانتهاء منه الى الجلسة العامة.

وأضاف محدثنا انه سيتم خلال الجلسة العامة التصويت على التعديلات التي ستضمن في مشاريع 3 قوانين تندرج في اطار ملائمة الاطار القانوني الوطني مع النظام الاورومتوسطي الجديد لقواعد المنشأ.

