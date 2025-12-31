تونس: البنك المركزي يتوقّع أن يبلغ معدّل التضخّم 5,4% على امتداد كامل سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم 30 ديسمبر 2025، وقرّر خفض نسبة الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة أساس، ليُصبح في حدود 7%، وذلك ابتداءً من 7 جانفي 2026.

ويتوقّع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن يستقرّ معدّل التضخّم عند حدود 5,4% في المتوسّط على امتداد كامل سنة 2025، مقابل 7% خلال سنة 2024.

وذكّر المجلس بأن المسار الانخفاضي للتضخّم تواصل خلال الأشهر الأخيرة، وإن كان بنسق بطيء نسبيًا، حيث استقرّ معدّل التضخّم في حدود 4,9% خلال شهر نوفمبر 2025.

ويُعزى هذا التطوّر بالأساس إلى التراجع الملحوظ في تضخّم المنتجات ذات الأسعار المؤطّرة، في سياق تميّز بمواصلة تجميد أسعار أغلب المنتجات والخدمات المعنيّة، إلى جانب تراجع نسبي في تضخّم أسعار المواد الغذائية الطازجة، الذي انخفض إلى 11,1% في نوفمبر 2025 مقابل 12% خلال الشهر السابق.

في المقابل، واصل التضخّم الأساسي «باستثناء المواد الغذائية الطازجة والمنتجات ذات الأسعار المؤطّرة» منحاه التصاعدي التدريجي، ليبلغ 4,7% في نوفمبر 2025، مقابل 4,5% خلال شهر أكتوبر.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



